Đang cho đàn chim ăn, cô gái diện nội y bất ngờ bắt trọn con vật chỉ với 1 thao tác và hành động sau đó mới khiến nhiều người ngã ngửa

Đàn bồ nông nâu đang tận hưởng bữa ăn do cô gái và một người đàn ông ném ra, nhưng chỉ vài giây sau đó hai người họ đã bất ngờ chụp được con chim khiến cả đàn nháo nhào bỏ chạy.

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