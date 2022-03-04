Đang chạy xe bỗng dừng đột ngột giữa đường để... "lượm của rơi", nam thanh niên gây tai nạn vạ lây cho người phía sau khiến nhiều người hốt hoảng

Đang chạy xe máy trên đường, tài xế bỗng dừng xe đột ngột giữa đường. Vừa lúc này, xe máy phía sau lao tới tông thẳng vào đuôi khiến 2 xe bể nát, người đằng sau "vạ lây", Sau tai nạn, nam tài xế dừng xe đột ngột vẫn tiến tới nhặt thứ gì đó rơi ven đường trước khi dắt xe rời đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-chay-xe-bong-dung-dot-ngot-giua-duong-de-luom-cua-roi-nam-thanh-nien-gay-tai-nan-va-lay-cho-nguoi-phia-sau-khien-nhieu-nguoi-hot-hoang-453570.html