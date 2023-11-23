Đang câu cá, người đàn ông bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, kéo xuống nước rồi lôi đi khiến người xem kinh hãi

Sự việc được ghi lại trên sông Ladongi, East Kolaka Regency, Đông Nam Sulawesi, Indonesia. Theo các nhân chứng cho biết người đàn ông đang câu cá trên sông, người đàn ông bất ngờ bị con cá sấu tấn công rồi kéo xuống nước và gây ra cái chết thương tâm.

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