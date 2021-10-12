Đàn sư tử bị trâu rừng đuổi 'chạy té khói', húc ngã chổng vó cả đàn trâu chiếm được thế 'thượng phong'

Bị cả đàn trâu rừng truy đuổi, khoảng 10 con sư tử đực đã cố gắng bỏ chạy thật nhanh. Tuy nhiên, một con sư tử không may mắn đã bị trâu rừng húc ngã chổng vó. Khiến cho các con còn lại cảm thấy e sợ trước sự truy đuổi của bầy trâu.

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