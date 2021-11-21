Đàn hà mã Châu Phi 'bu kín' tấn công con cá sấu điên cuồng khiến con mồi không có cơ hội thoát thân

Trong các video được ghi lại ở khu bảo tồn hoang dã của Vườn Quốc gia Kruger ở Nam Phi, hà mã đã cho thấy chúng là loài động vật hung hăng và nguy hiểm vô cùng. Dường như con cá sấu đã không có cơ hội nào để có thể chống trả và phản công lại.
Đời Sống 15:45 21/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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