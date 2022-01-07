Dẫn bản tin thời tiết gần 2 phút, nữ MC thản nhiên lột đồ để lộ bộ bikini màu hồng nóng bóng trên sóng truyền hình
Hình ảnh các nữ MC sử dụng "chiêu trò" thu hút lượt xem trên sóng truyền hình không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, hành động cởi bỏ trang phục khi dẫn bản tin thời tiết của MC này khiến người xem choáng váng.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ban-tin-thoi-tiet-gan-2-phut-nu-mc-than-nhien-lot-do-de-lo-bo-bikini-mau-hong-nong-bong-tren-song-truyen-hinh-444807.html