Đấm như 'giã chày' vào mặt đối thủ 'máu me' phun ra kinh khủng, võ sĩ Garcia giành chiến thắng ngược ấn tượng

Dù có thành tích thi đấu kém hơn, nhưng Charlie Ontiveros lại nhỉnh hơn về chiều cao cũng như sải tay. Chính điều này giúp võ sĩ 30 tuổi chiếm được lợi thế trong những phút đầu hiệp 1 với những cú đấm, đá tầm xa khá mạnh khiến Steve Garcia choáng váng.

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