Đại chiến sống còn giữa hổ mang chùa và hổ mang phun nọc Java, kẻ chiến thắng sẽ được 'nuốt chửng' đối thủ

Trong video, con hổ mang chúa kiên nhẫn chờ hổ mang phun nọc trườn xuống đất rồi cắn mạnh vào cơ thể, nọc độc nhanh chóng phát huy tác dụng khiến con mồi hoàn toàn tê liệt. Cuối cùng, rắn hổ mang chúa nuốt trọn nạn nhân của mình.
Đời Sống 16:00 27/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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