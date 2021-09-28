Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ: Bị báo săn xâm chiếm lãnh địa sư tử một mình bay đến hạ gục đối thủ trong 'một nốt nhạc'

Thấy 2 con báo săn mất cảnh giác, sư tử lặng lẽ tiến đến rồi bất ngờ tấn công. Với trọng lượng vượt trội, chúa tể sơn lâm đã dễ dàng ghìm chặt con báo xuống đất, sau đó hạ gục bằng một vài động tác tấn công đơn giản chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

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