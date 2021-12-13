Cuộc chiến nảy lửa giữa báo hoa mai và đàn sư sử cùng cái kết bất ngờ

Được biết đến với danh xưng là 'những thủ lĩnh rừng xanh', sư tử và báo hoa mai luôn ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, tính bầy đàn và sự phối hợp đồng đội ắt hẳn sẽ chiến thắng được cá nhân ngay cả trong thế giới động vật. Vì vậy bị bầy sư tử bao vây rồi lao vào tấn công, con báo hoa dường như kiệt sức và đành bỏ mạng.
Đời Sống 19:08 13/12/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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