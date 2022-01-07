Cư dân mạng 'cười bò' khi xem bản cover 'Độ ta không độ nàng' phiên bản Tịnh Thất Bồng Lai

Hai người thể hiện ca khúc "Độ ta không độ nàng" trong clip là Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên, con của ông Lê Tùng Vân. Giọng hát của "2 sư thầy" không quá tệ nhưng ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai khiến họ bị dân mạng mỉa mai, thậm chí còn chế lời bài hát chê bai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-cuoi-bo-khi-xem-ban-cover-do-ta-khong-do-nang-phien-ban-tinh-that-bong-lai-444809.html