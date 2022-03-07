Cụ bà nhặt ve chai trước cửa nhà không có chủ, làm một hành động khiến MXH "nghiêng mình kính phục"

Mạng xã hội ồ ạt chia sẻ đoạn clip một cụ bà khi nhặt ve chai trước cửa một ngôi nhà, dù không có gia chủ ở đó, nhưng vẫn chủ động móc ví, đặt lại tiền rồi rời đi. Nhiều người không khỏi “nghiêng mình kính phục” đức tính cao đẹp của cụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ba-nhat-ve-chai-truoc-cua-nha-khong-co-chu-lam-mot-hanh-dong-khien-mxh-nghieng-minh-kinh-phuc-454145.html