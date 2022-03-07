Cụ bà nhặt ve chai trước cửa nhà không có chủ, làm một hành động khiến MXH "nghiêng mình kính phục"

Mạng xã hội ồ ạt chia sẻ đoạn clip một cụ bà khi nhặt ve chai trước cửa một ngôi nhà, dù không có gia chủ ở đó, nhưng vẫn chủ động móc ví, đặt lại tiền rồi rời đi. Nhiều người không khỏi “nghiêng mình kính phục” đức tính cao đẹp của cụ.
Đời Sống 17:20 07/03/2022

Quynt (th) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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