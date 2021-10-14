Cộng đồng mạng rớt nước mắt cảnh mẹ già 105 tuổi bật khóc khi gặp con gái 80 tuổi sau 3 tháng giãn cách ‘Má thương con chứ hổng thương sao được’

Đoạn clip với tiêu đề: "Mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con hơn 80 tuổi" đang nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng, khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động khi xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-mang-rot-nuoc-mat-canh-me-gia-105-tuoi-bat-khoc-khi-gap-con-gai-80-tuoi-sau-3-thang-gian-cach-ma-thuong-con-chu-hong-thuong-sao-duoc-430908.html