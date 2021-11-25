Con trăn khổng lồ ẩn ấp ở ngay trên trần nhà khiến cho gia chủ 'tái xanh mặt' và nó đã ăn 'tươi sống' mèo cưng của gia đình này

Con trăn ẩn nấp ở ngay trần nhà của một hộ gia đình tại Nakhon Sawan (Thái Lan). Trước đó nó đã ăn thịt con mèo cưng của gia đình này. Kích cỡ của nó vô cùng to lớn khiến cho gia chủ cũng phải sửng sốt.
Đời Sống 05:30 25/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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