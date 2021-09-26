Con rắn tự ăn đuôi của chính mình, nó 'nhai' trong rất ngon lành và lý do khiến ai cũng bất ngờ

Ngoài ra, đến một lúc nào đó khi đang nhai đuôi mình, con rắn sẽ nhận thấy đó không phải con mồi và sẽ dần dần nhả phần đuôi ra. Như vậy, hành vi nhai đuôi của loài rắn chỉ là hành động "lầm tưởng" theo phản xạ săn mồi. Chúng không tự giết mình một cách có chủ đích.
Đời Sống 09:00 26/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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