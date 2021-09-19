Cố vượt 2 chiếc xe tải ở khúc cua hẹp, người đàn ông đi xe máy chở theo con nhỏ bị ô tô tông bất tỉnh nhân sự

Người đàn ông chạy xe máy chở theo con nhỏ có ý muộn vượt 2 chiếc xe tải chạy phía trước mình. Do bị khuất tầm nhìn ở khúc cua hẹp nên khi vượt lên thì đã đâm sầm trúng chiếc ô tô có gắn camera hành trình và ngã giữa đường bất tỉnh.
Đời Sống 23:35 19/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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