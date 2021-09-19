Cố vượt 2 chiếc xe tải ở khúc cua hẹp, người đàn ông đi xe máy chở theo con nhỏ bị ô tô tông bất tỉnh nhân sự

Người đàn ông chạy xe máy chở theo con nhỏ có ý muộn vượt 2 chiếc xe tải chạy phía trước mình. Do bị khuất tầm nhìn ở khúc cua hẹp nên khi vượt lên thì đã đâm sầm trúng chiếc ô tô có gắn camera hành trình và ngã giữa đường bất tỉnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-vuot-2-chiec-xe-tai-o-khuc-cua-hep-nguoi-dan-ong-di-xe-may-cho-theo-con-nho-bi-o-to-tong-bat-tinh-nhan-su-425483.html