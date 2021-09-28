Cô nàng 'bò sữa' sexy hết nấc dạo quanh cửa hàng tiện lợi, lời tỏ tình ngay và luôn của ông chủ tiệm khiến nhiều người thích thú

Một cô gái diện bikini bò sữa đi vào cửa hàng tiện lợi. Chính sự hở bạo của bộ trang phục khiến các nhân viên và khách hàng có mặt tài đây đều ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Ông chủ cửa tiệm phải thốt lên "I fell in love" (tôi đã rơi vào lưới tình) trước sự sexy của cô.
Đời Sống 08:05 28/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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