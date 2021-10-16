Cô gái Trung Quốc gây kinh ngạc với video 'lột xác' nhờ trang điểm, khiến nhiều người ngỡ ngàng nhận không ra

Nhờ trang điểm đỉnh cao, cô gái Trung Quốc có màn 'vịt hóa thiên nga' khiến nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra. Cô gái đã làm khiến bao người không tin vào mắt mình, lối makeup tài tình như vậy không thua kém gì một chuyên gia.

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