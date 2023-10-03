Chuyện thật như đùa, chủ nhà thuê đàn dê 30 con để ăn sạch lá cây lại bất ngờ nhận về cái kết đắng

Vụ việc được cho biết chủ nhà đã thuê những con vật này để dọn sạch một khu vực bất động sản của mình bằng cách ăn lá cây. Tuy nhiên, đàn dê trốn thoát qua hàng rào và lang thang quanh khu dân cư. Cảnh sát và chó nghiệp vụ đã phải lao vào vây bắt.
Đời Sống 09:30 03/10/2023

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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