Chuyện lạ có thật, bò cái mang thai quỳ gối kêu gào ‘xin tha chết’ khi sắp vào lò mổ, nhiều người chứng kiến vô cùng xúc động

Cảnh tượng xúc động này được ghi lại tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi thấy mình sắp bị đưa đến lò mổ nó đã quỳ gối xuống như cầu xin. Thậm chí nó liên tục kêu gào và không đứng lên để di chuyển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-la-co-that-bo-cai-mang-thai-quy-goi-keu-gao-xin-tha-chet-khi-sap-vao-lo-mo-nhieu-nguoi-chung-kien-vo-cung-xuc-dong-431396.html