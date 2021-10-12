Chủ quan cố đi vào hầm chui ngập nước, Toyota Fortuner chìm nghỉm chủ xe nhận cái kết đắng ngắt

Những người tại hiện trường quay video trên cho rằng, chủ chiếc xe Toyota Fortuner quá chủ quan, đã phán đoán sau độ sâu của mực nước, cố lái xe đi vào rồi chết máy. Xe bị kẹt lại trong khi mực nước dâng cao khiến chiếc xe bị ngập tới tận nóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-quan-co-di-vao-ham-chui-ngap-nuoc-toyota-fortuner-chim-nghim-chu-xe-nhan-cai-ket-dang-ngat-430297.html