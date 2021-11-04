Chú chó với nổ lực 'lột xác' để tìm lại dáng vẻ 'thon thả' sau khi giảm 25kg

Chú chó Wolfgang với thân hình quá khổ đã được giải cứu khỏi một nơi trú ẩn tại Phoenix, Arizona, Erin McManis. Bằng chế độ tập luyện và ăn uống khoa học, chú chó đã được người làm việc tại quỹ phúc lợi động vật giúp đỡ để trở lại thân hình gọn gàng. Với sự nổ lực không ngừng nghỉ, Wolfgang đã giảm từ hơn 40kg xuống 14,5kg.
Đời Sống 09:30 04/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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