Chồng phát hiện kẻ xấu đột nhập vào trộm xe nên lao ra truy đuổi, vợ bầu cầm rựa xông phi đuổi cướp giải cứu chồng

Hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh hồi tháng 3/2021, thời điểm đó, ba tên trộm cưa cửa sắt đột nhập vào nhà trộm xe máy thì bị người chồng phát hiện. Thấy chồng la lớn có cướp, người vợ đang mang bầu ở tháng thứ 5 cầm rựa xông từ trong nhà ra ứng cứu chồng.
Đời Sống 07:45 16/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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