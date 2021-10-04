Choáng váng với những mỹ nhân mặc nhiên ‘cởi đồ', khoe thân hình như 'tạc tượng' tại trạm xăng

Tại Ukraine, từ ngày 26.9, vào một khung giờ nhất định trong ngày, khách hàng đến cây xăng bất kỳ được chỉ định sẽ được mua xăng miễn phí do các chân dài mặc bikini 2 mảnh phục vụ. Chiến dịch khuyến mại nàng đang được đông đảo quý ông tại đây ủng hộ nhiệt tình như đi mua xăng, dầu về dự trữ.

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