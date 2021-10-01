Chỉ bằng một cú đớp duy nhất, con cá voi khổng lồ đã nuốt gọn ‘ĐẠI TIỆC’ 5 loài động vật TO LỚN KHÁC

Con cá voi xanh khổng lồ với cái miệng cực lớn và chỉ cần một cú đớp duy nhất, nó đã nuốt gọn gần hết bầy cá mòi vào bụng. Qua đó, chấm dứt “bữa tiệc thịnh soạn” trên đại dương của các loài khác gồm hải cẩu, chim biển, cá ngừ, cá mập và cá heo.

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