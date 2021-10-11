Cây cổ thụ bật gốc đè sập Thảo Cầm Viên, 10 con rái cá xổng chuồng ở TP.HCM

Đến tối 9/10, lực lượng chức năng quận 1, TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố cây cổ thụ bật gốc, đè sập chuồng thú trong Thảo Cầm Viên, phường Bến Nghé. Tại đây, đã phát hiện một cây cổ thụ bị bật gốc ngã đè sập tường, làm hư hỏng một chuồng thú và cây xanh trong Thảo Cầm Viên.
Đời Sống 07:00 11/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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