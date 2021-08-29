Cặp gấu trúc sinh đôi đầu tiên ở Đức sắp tròn 2 tuổi, khoảnh khắc đáng yêu của hai chú gấu làm du khách cực kì thích thú

Những ngày vừa qua, khách du lịch đã kéo đến vườn thú Berlin, Đức để ngắm nhìn cặp gấu trúc sinh đôi Meng Xiang và Meng Yuan. Chúng sẽ bước sang tuổi thứ 2 vào cuối tháng này, hai chú gấu trúc cực kì đáng yêu nên hầu như du khách nào cũng cực kì hứng thú để ngắm nhìn chúng.
Đời Sống 23:48 29/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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