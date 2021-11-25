Cao thủ Mua Thái tung tuyệt chiêu 'trăn siết cổ' cực hiểm, khiến đối thủ phải xin đầu hàng ngay trong trận đấu

Bước vào trận đấu, Joanne Wood là người chủ động tấn công trước với những cú đá tầm cao, nhưng dễ dàng bị Taila Santos cản phá. Khi hiệp 1 trôi qua được hơn 2 phút, Taila bất ngờ chuyển trạng thái phòng thủ sang tấn công khi liên tiếp tung ra những cú đấm cực mạnh khiến đối thủ bị choáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cao-thu-mua-thai-tung-tuyet-chieu-tran-siet-co-cuc-hiem-khien-doi-thu-phai-xin-dau-hang-ngay-trong-tran-dau-438256.html