Cận cảnh vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển ở Thanh Hóa, người dân chứng kiến cảm thấy rùng mình

Cảnh tượng này được người dân ghi lại vào sáng ngày 25/8, tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh cho thấy bầu trời bị bao phủ bởi một đám mây đen, xuất hiện của một luồng xoáy trắng cao hàng trăm mét ở giữa biển.

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