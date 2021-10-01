Cầm dao vào tiệm tạp hóa để cướp, nam thanh niên 'tắt điện' khi thấy chủ cửa hàng lấy ra thứ này

Thấy chủ cửa hàng mất tập trung, nam thanh niên liền lấy ra một con dao nhỏ, được cho là lấy từ chính cửa hàng. Theo đoạn CCTV từ cửa hàng, nam thanh niên đã cố gắng giấu con dao trong tay khi đến quầy thu ngân và muốn dùng chính con dao đó để uy hiếp, cướp tiền từ người bán hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-dao-vao-tiem-tap-hoa-de-cuop-nam-thanh-nien-tat-dien-khi-thay-chu-cua-hang-lay-ra-thu-nay-428245.html