Cá sấu 'chơi dơ' khi 'hất tay trên' miếng mồi ngon mà đồng loại kiếm được và bẻ gãy xương hàm trên

Thấy đồng loại bắt được con mồi, một con cá sấu ở ngay gần đó đã từ từ tiến đến. Ngay sau đó, một cuộc tranh giành đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau một hồi quần thảo, một con cá sấu đã bị gãy xương hàm trên khiến khoang miệng của nó bị hở.
Đời Sống 20:00 19/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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