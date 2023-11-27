Cả nhà kinh hãi phát hiện trăn khổng lồ nằm dài dưới mái nhà, quá trình vây bắt khiến ai cũng run sợ

Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy con trăn nằm dài dưới mái nhà của một gia đình ở Uttaradit, Thái Lan vào ngày 3/9. Ngay sau khi phát hiện, chủ nhà đã nhờ đến lực lượng cứu hộ địa phương đến để đưa con trăn ra khỏi nhà và thả nó trở lại nơi hoang dã.
Đời Sống 23:20 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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