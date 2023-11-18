Cả làng run sợ khi có sự xuất hiện rắn hổ mang khổng lồ dài 4.6 mét pha vây bắt ngoạn mục suýt rớt tim

Vụ việc xảy ra vào hôm 16/11, gần Govindaperi. Sự hoảng loạn bao trùm khu vực sau khi con rắn hổ mang được phát hiện. Cục Lâm nghiệp Tamil Nadu, Ấn Độ đã giải cứu một con rắn hổ mang đực dài 4,6 mét ra khỏi đó. Quá trình vây bắt khiến nhiều người khiếp sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-lang-run-so-khi-co-su-xuat-hien-ran-ho-mang-khong-lo-dai-46-met-pha-vay-bat-ngoan-muc-suyt-rot-tim-631563.html