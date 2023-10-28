Cá Koi đắt tiền bật nhảy khỏi bể rồi nằm ngay trước cửa, con chó đi qua liền có hành động bất ngờ khiến chủ nhà hoảng hốt

Sự việc được ghi lại vào ngày 14/2, tại một nhà dân ở Bangkok, Thái Lan. Con cá Koi nằm ngay trước cửa khiến chú chó tò mò đánh hơi xung quanh nó. Người cha đang bận lướt điện thoại trong khi người vợ đọc sách cùng con gái nên không ai phát hiện ra sự việc đã nhanh chóng đưa cá vào bể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-koi-dat-tien-bat-nhay-khoi-be-roi-nam-ngay-truoc-cua-con-cho-di-qua-lien-co-hanh-dong-bat-ngo-khien-chu-nha-hoang-hot-626826.html