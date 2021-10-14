Cá heo 'cầu cứu' giúp đỡ khi bị mắc vào tấm lưới ngay đầu nằm đau đớn chờ người giải thoát, số phận của nó sẽ ra sao?

Một con cá heo đã bị mắc vào một tấm lưới đánh cá, dù cố gắng vùng vẫy nhưng con cá cũng không thể thoát được tình huống nguy hiểm này. Ngay sau đó một số người đã phát hiện ra con cá và tìm cách giải cứu nó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-heo-cau-cuu-giup-do-khi-bi-mac-vao-tam-luoi-ngay-dau-nam-dau-don-cho-nguoi-giai-thoat-so-phan-cua-no-se-ra-sao-430798.html