Cả gan 'trêu ngươi' voi, 'sát thủ đầm lầy' nhận kết cục nhớ đời sau khi bị voi đực thẳng chân đạp một cú cực mạnh vào đầu

Theo Gigi Braun, người ghi lại clip cho biết, con voi đang tiến đến bờ sông để uống nước thì bất ngờ bị làm phiền bởi những con cá sấu. Khi bị một con trong đàn dùng hàm răng đớp vào vòi, con voi đã nổi điên và lập tức đáp trả bằng một cú đạp chân cực mạnh vào đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-gan-treu-nguoi-voi-sat-thu-dam-lay-nhan-ket-cuc-nho-doi-sau-khi-bi-voi-duc-thang-chan-dap-mot-cu-cuc-manh-vao-dau-427893.html