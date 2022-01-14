Cả gan tấn công trăn đá khổng lồ Châu Phi, chú sư tử 'nhí' bỗng chốc trở thành con mồi của kẻ 'bặm trợn'

Đoạn video ghi lại cảnh một con sư tử con liều lĩnh tấn công trăn đá châu Phi. Theo đó, dù con trăn đá liên tục há miệng đe dọa nhưng sư tử vẫn không chịu từ bỏ ý định tấn công. Con trăn đã có 1 pha phản đòn cực gắt khiến chú sư tử nhí phải khiếp vía.

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