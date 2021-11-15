Bò rừng bison rơi vào cảnh 'thập diện mai phục' của đàn chó sói không chết, nhưng lại ngã gục vì hành động này của đồng loại

Cả đàn bò rừng bison đã bị bao vây bởi đàn sói khát máu. Nhanh chóng một con bò trong đàn đã bị đàn sói vây quanh, nhưng con mồi mãi không gục ngã. Thế nhưng, bất ngờ thay nó lại bị chính đồng loại của mình trong lúc hoảng loạn húc ngã.
Đời Sống 20:36 15/11/2021

Na Lặc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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