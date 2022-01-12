Bố mẹ vắng nhà, 2 cháu bé bị người phụ nữ lừa đập lợn đất lấy 120 triệu, thủ đoạn cực tinh vi, cha mẹ nên cảnh giác

Theo nguồn tin trên Báo Người Lao động, sự việc xảy ra ở TP Dĩ An, Bình Dương. Thấy cha mẹ đi vắng, chỉ có 2 bé ở nhà, người phụ nữ giả danh nhân viên bảo hiểm đi thu tiền. Lợi dụng không có người lớn bèn dụ dỗ hai bé đập lợn đất lấy đi 120 triệu. Hiện tại, Công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc điều tra sự việc.

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