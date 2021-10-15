Bò mẹ đau khổ 'rơi nước mắt' khi thấy bê con bị trăn khủng nuốt chủng, nó liền xông ra giết chết kẻ đã hại con mình chỉ trong tích tắc

Con trăn cũng không vừa, tấn công đáp trả và thậm chí còn cố há miệng rộng để nuốt xác bê con. Bò mẹ thấy vậy xông vào tấn công con trăn, nó đã rất đau lòng khi thấy con mình bị mất đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-me-dau-kho-roi-nuoc-mat-khi-thay-be-con-bi-tran-khung-nuot-chung-no-lien-xong-ra-giet-chet-ke-da-hai-con-minh-chi-trong-tich-tac-431031.html