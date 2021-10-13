Bộ lạc gây hiếu kỳ nhất trên thế giới: Bàn chân chỉ có 2 ngón, phồng to, giống như 'chân đà điểu'

Tộc người VaDoma ở quốc gia Châu Phi Zimbabwe là một trong những bộ lạc gây hiếu kỳ nhất trên thế giới. Thay vì 5 ngón chân bình thường, bàn chân của họ chỉ có 2 ngón, phồng to, giống như chân đà điểu. Những họ vẫn sinh hoạt như những người bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-lac-gay-hieu-ky-nhat-tren-the-gioi-ban-chan-chi-co-2-ngon-phong-to-giong-nhu-chan-da-dieu-430526.html