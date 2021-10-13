Bị ô tô tông vì sang đường thiếu quan sát khiến chiếc xe máy 'nát như tương' nhưng chủ xe vẫn thoát chết thần kỳ

Sự việc xảy ra vào ngày 4/10 vừa qua tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vì sang đường thiếu quan sát mà người đi xe máy bị ô tô tông trúng. Chiếc xe máy gần như nát bét nhưng người chủ xe vẫn thoát chết một cách thần kỳ.
Đời Sống 21:57 13/10/2021

Na Lặc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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