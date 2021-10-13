Bị ô tô tông vì sang đường thiếu quan sát khiến chiếc xe máy 'nát như tương' nhưng chủ xe vẫn thoát chết thần kỳ

Sự việc xảy ra vào ngày 4/10 vừa qua tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vì sang đường thiếu quan sát mà người đi xe máy bị ô tô tông trúng. Chiếc xe máy gần như nát bét nhưng người chủ xe vẫn thoát chết một cách thần kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-o-to-tong-vi-sang-duong-thieu-quan-sat-khien-chiec-xe-may-nat-nhu-tuong-nhung-chu-xe-van-thoat-chet-than-ky-430744.html