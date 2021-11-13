Bị đánh 'bầm dập' sau va chạm giao thông, tài xế ô tô định tông chết đối thủ và cái kết đắng lòng cho cả 2

Vụ việc xảy ra ngày 16/3 tại thành phố Kazan nước Nga. Theo clip trích xuất từ camera an ninh, do va chạm giao thông, 1 tài xế ô tô khi ngồi trong xe vẫn bị đánh túi bụi. Tức tối vì việc này, tài xế ô tô đã dùng xe truy sát đối thủ. Được biết, đoạn clip đã được gửi cho cơ quan chức năng thành phố Kazan để điều tra, xử lý.

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