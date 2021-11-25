Bị bầy sư tử kéo lê trên đường, hà mà 'tức điên' tấn công ngược lại những chiếc ô tô khiến ai cũng hốt hoảng

Trận chiến diễn ra ngay trên đường cái, trước mũi ô tô và rất nhiều du khách tham quan. Hà mã đã tức điên khi bầy sư tử bất ngờ lao đến kéo lê nó trên đường. Những người chứng kiến xung quanh rất bất ngờ về hành động này của bầy sư tử.
Đời Sống 05:00 25/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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