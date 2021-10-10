Bé trai 10 tuổi may mắn thoát chết khi bị cuốn vào gầm xe tải, xem lại đoạn video khiến nhiều người phải 'khiếp vía'

Vụ việc xảy ra ở Shahbad, Haryana, Ấn Độ vào ngày 21/10. Video cho thấy 2 cậu bé di chuyển vào điểm mù của chiếc xe tải khiến một người bị cuốn vào gầm xe. Xem lại đoạn video cũng khiến nhiều người giật mình hú hồn.

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