Bé gái đang nô đùa trong bãi đậu xe suýt bị bảng hiệu quảng cáo đè trúng người do gió thôi bay thấy mà 'THÓT TIM'

Vụ việc xảy ra tại Tô Châu, Trung Quốc vào ngày 4/9 vừa qua. Khi bé gái đang nô đùa chạy trong bãi đậu xe thì bất ngờ bảng hiệu quảng cáo bị gió cuốn bay rơi suýt trúng người bé gái trước sự chứng kiến của những người đàn ông gần đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-dang-no-dua-trong-bai-dau-xe-suyt-bi-bang-hieu-quang-cao-de-trung-nguoi-do-gio-thoi-bay-thay-ma-thot-tim-423679.html