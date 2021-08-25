Bắt quả tang người đàn ông đi nhặt ve chai giờ giới nghiêm, anh dân phòng đưa ra 2 hình thức xử phạt khiến ông rưng rưng nước mắt

Một người đàn ông ra đường nhặt ve chai vào giờ giới nghiêm lúc giãn cách xã hội bị anh dân phòng trong ca trực phát hiện. Anh đã đưa ra hai hình phạt với mức giá 100 nghìn khiến người đàn ông ngỡ ngàng rưng rưng nước mắt. Được biết, câu chuyện xảy ra ngày 20/8, tại ngã 4 Thống Nhất, Gò Vấp.
Đời Sống 10:48 25/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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