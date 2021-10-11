Bất ngờ bị gã đàn ông giở trò động chạm, cô gái tung liên hoàn cước đá bay kẻ 'dê xồm', hình ảnh cuối clip khiến nhiều người cười chảy nước mắt

Cô gái người Việt bị một người đàn ông da màu động chạm tại một tiệm làm móng ở Mỹ, Tuy nhiên, thay vì im lằng, cô gái đã đánh gã này không trượt phát nào khiến hắn ngã lăn và bị thương nhiều chỗ.
Đời Sống 11:02 11/10/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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