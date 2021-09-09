Bắt được linh dương đầu bò con mới chào đời, sư tử cái bất ngờ không giết con mồi và rời đi ngay sau đó

Chỉ ít phút sau khi chào đời, chú linh dương đầu bò đã bị con sư tử cái tóm gọn. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi con mèo lớn không hề giết chết con mồi và rời đi ngay sau đó. Thế là chú linh dương nhỏ may mắn thoát khỏi miệng lớn của sư tử cái.
Đời Sống 06:36 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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