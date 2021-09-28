Báo săn kỳ công lên chiến lược đột kích bất ngờ bầy linh dương nhưng vẫn 'ngậm đắng nuốt cay' ra về tay trắng

Nằm yên đợi chờ cơ hội, con báo lập tức phi thân lên khỏi lòng đất khi xác định bầy linh dương đang ở cự ly phù hợp. Con báo phải nhanh chóng lựa chọn mục tiêu để săn đuổi bởi đối phương có khả năng di chuyển rất tốt, chỉ lỡ một nhịp thôi cũng đã có thể để xổng con mồi.
Đời Sống 19:40 28/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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